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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الأفريقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.
 
وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، أن شكل امتحانات شهادة التحول الرقمي تكون كالاتى : 
١- الامتحانات تكون حضوري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.  
٢- الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ,  
٣-  يتم تخصيص  جهاز كمبيوتر أو تابليت، ويقوم الممتحن بإدخال ال١٤ رقم لبطاقة الرقم القومي كاسم مستخدم وكباسوورد باللغة الإنجليزية. ٤- الامتحانات الـ٧ موديولات يتم توزيعها على يومين، يوم ٤ موديولات ويوم ٣ موديولات.
 ٥- مدة كل امتحان “موديول ”ساعة.  
٦- نتيجة الامتحان تعلن أمامك على الشاشة مجرد الأنتهاء من إجابات الأسئلة وعمل تأكيد وإنهاء للنموذج.  
٧- درجة النجاح في كل موديول ٧٠ درجة من ١٠٠.  
٨- يمكنك الحصول على إفادة نجاح مختومة من المركز في نفس اليوم وذلك في حال اجتيازك ال ٧ موديولات بنجاح.

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