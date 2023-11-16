تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.



وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، أن شكل امتحانات شهادة التحول الرقمي تكون كالاتى :

١- الامتحانات تكون حضوري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

٢- الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ,

٣- يتم تخصيص جهاز كمبيوتر أو تابليت، ويقوم الممتحن بإدخال ال١٤ رقم لبطاقة الرقم القومي كاسم مستخدم وكباسوورد باللغة الإنجليزية. ٤- الامتحانات الـ٧ موديولات يتم توزيعها على يومين، يوم ٤ موديولات ويوم ٣ موديولات.

٥- مدة كل امتحان “موديول ”ساعة.

٦- نتيجة الامتحان تعلن أمامك على الشاشة مجرد الأنتهاء من إجابات الأسئلة وعمل تأكيد وإنهاء للنموذج.

٧- درجة النجاح في كل موديول ٧٠ درجة من ١٠٠.

٨- يمكنك الحصول على إفادة نجاح مختومة من المركز في نفس اليوم وذلك في حال اجتيازك ال ٧ موديولات بنجاح.