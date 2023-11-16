لمحبي الفلاجشيب.. أقوى موبايل قادم في الأسواق بمواصفات قياسية

تستعد شركة Nubia لإطلاق الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Red Magic 9 قريبًا، حيث تتميز السلسلة بهاتف مميز للغاية وهو Red Magic 9 Pro والذي يضم عددًا من المواصفات والإمكانات القياسية، والتي ترشحه لأن يكون ضمن أفضل هواتف أندرويد.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة Nubia ستعلن عن إطلاق هواتف Red Magic 9 في 23 نوفمبر المقبل ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستحصل الهواتف على تصميم مسطح من الأمام والخلف، مع شاشة من نوع AMOLED مع معدل تحديث متغير 144 هرتز في الثانية.

وسيحصل هاتف Red Magic 9 Pro على إعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع Samsung GN5 من شركة سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم OIS لتثبيت الصورة البصري، والذي يقترن بعدسة Samsung JN1 ذات زاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Red Magic 9 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

وسيحتوي هاتف Red Magic 9 Pro على بطارية بسعة حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة بقدرة 120 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.