بث مباشر| استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بث حي، لـ استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، ومدفعيته، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة المواطنين ومركبات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.





