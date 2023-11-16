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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالقليوبية

التصريح بدفن
التصريح بدفن

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر  وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.


لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها إثر تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبه بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين محافظة الدقهلية.

القليوبية شبرا بنها الحر تقرير الصفة التشريحية محافظة القليوبية حادث تصادم

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