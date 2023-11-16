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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبالغ مالية عملات عبارة عن محلية - أجنبية .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي السوق السوداء القبض على شخص السوق المصرفى مديرية أمن القاهرة

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