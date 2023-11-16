«العاملين بالصحافة والإعلام»: نثق فى انحياز الرئيس لصالح العمال

تقدم العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة بوثيقة للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بآمال وطموحات العمال خلال المرحلة القادمة.

قدم الوثيقة مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار؛ للمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلي نص الوثيقة:



تتشرف النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن تتقدم للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بوثيقة عمالية تحمل فى طياتها آمال وطموحات العمال

خلال المرحلة القادمة.

وقد قررت النقابة العامة تقديم هذه الوثيقة بعد أن أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، أن الحملة ستوقع وثيقة مع النقابات ترسم من خلالها طبيعة

المستقبل.

ومن هنا تؤكد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن لديها الثقة الكاملة فى انحياز الرئيس لصالح

العمال والعمل على تحقيق ما يصبو إليه، خاصة فى المواقف التى تحتاج إلى تدخل منه.

وفقكم الله لما فيه الخير لبلدنا العزيزة مصر ولأهلها الطيبين.

رئيس النقابة العامة

مجدي البدوي