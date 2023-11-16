عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلامتك تهمنا تصل البحيرة للتوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بشركة السكر

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير ، ندوة للتوعية فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات .                                                                           

يأتي ذلك، في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوى للأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.

 

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير المديرية ، ان فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية ، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والاصابات، وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطواري والاخلاء، بشأن كيفيه إخلاء المكان من العمال    أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال،والحد من حدوث الحرائق،وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.        

 

وفى ختام الفعاليات نم تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديراً لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة .

IMG-20231116-WA0220
IMG-20231116-WA0220
IMG-20231116-WA0222
IMG-20231116-WA0222
IMG-20231116-WA0219
IMG-20231116-WA0219

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

ترشيحاتنا

فرصة لأصحاب الطلبات المرفوضة| تفاصيل القانون الجديد لـ التصالح في مخالفات البناء.. وهذا موعد التطبيق

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض قطارات خط منوف حتى محطة القاهرة

مديرية أمن سوهاج تُعلن القرعة العامة للحج

99 طالبا وإداريا يشاركون في ندوة حول السلامة بـ شمال سيناء

الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب2.2 مليون جنيه

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجد الحسن شرق قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ