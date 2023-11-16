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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ابتكار مشروع بحثي طلابي لخدمة خطوط انتاج وتعبئة المياه الغازية بكلية التكنولوجيا بسوهاج

صدى البلد

نجح فريق طلابي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج في تنفيذ مشروع بحثي يمكن تطبيقه في مجال الصناعة، ليساهم في حل مشكلة خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة المياه الغازية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي الجامعة علي الاهتمام بالطلاب بالموهوبين والمبتكرين من خلال تقديم كافة اوجه الدعم المالي والمعنوي.

وذلك إلى جانب تحفيزهم على تشجيع الطلاب بالكليات المختلفة علي الاهتمام بالبحث العلمي، وتطبيقه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يأتي تصميم هذا المشروع البحثي في إطار السعي إلى حل المشكلات التي تواجه الصناعه للارتقاء بقدرتها التنافسية، والنهوض بالاقتصاد القومي.

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وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية ان نموذج المشروع الطلابي تم تحت إشراف اعضاء هيئة التدريس بقسم الكهرباء الدكتور علاء عبد السميع، والدكتور محمود ايمن، والدكتور حسام حسن، حيث استهدف النموذج عمل خط إنتاج لتقليب.

وتعبئة ولصق العلامه التجارية، وغلق زجاجة المياه الغازية، ونقل الزجاجة علي خط الإنتاج بدون أي تدخل بشرى او لمس الزجاجة بأيدي بشرية، وسيتم عمل النموذج بمقياس أكبر حتي يتمكن من إدماج الخط في العملية التصنيعيه في المصنع.

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