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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات بورسعيد| تفاصيل

صدى البلد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحى الضواحى، لعدد  10 متدربات ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الاكثر إحتياجاً ، ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب ، فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .                                                                                             

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير المديرية ، انه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة اتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة ،والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصادياً بسواعدها، موجهاً بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات  للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الالكتروني وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن ، بحضو الكيميائية منار العوضى  مدير المركز ، و المدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ،وهناء المتبولى ،وهانى عيسى ، وفنيين التدريب محمد رضوان ، والسيد كامل .

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