حملة السيسي الانتخابية تشيد بمجهودات حزب حماة الوطن بالإسكندرية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، بقيادات حزب حماة الوطن وعدد من أعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية، وبحضور السيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، وأعضاء هيئة مكتب الحملة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الشعبي الحاشد لحزب حماة الوطن لمنطقة الشاطبي بمدينة الإسكندرية.

وأثنى المستشار محمود فوزي على التنظيم المتميز لمؤتمر دعم الرئيس بمحافظة الإسكندرية والحشد الجماهيري الكبير دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد أيضا بدور حزب حماة الوطن في الإعداد الفعال والتجهيزات اللوجيستية بالمقر الفرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي تم افتتاحه الأربعاء، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024.