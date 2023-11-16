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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات الحكومية والأهلية تستعد لانطلاق الميدتيرم الأسبوع المقبل.. والدراسة وفق الخريطة الزمنية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للامتحانات الميدتيرم والتي تنطلق بداية الأسبوع المقبل وفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.


بينما تستعد الجامعات الأهلية أيضا لانطلاق امتحانات الميدتيرنم وفق الخطة الزمنية المعلنة من وزارة التعليم العالي حيث أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ان الكليات ملتزمة بجميع الجداول والخطة الزمنية التي أعلن عنها الأعلى للجامعات بشان امتحانات الميدتيرم.

 

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أنه لا يوجد تعديل بها حتى الآن وأن الأمور تسير بصورة منتظمة بالعام الدراسي 2023-2024.


كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

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الجامعات: انطلاق امتحانات الميدتيرم الأسبوع المقبل


محظورات لطلاب الجامعات داخل لجان امتحانات الميدتيرم :


1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل
 

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