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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق للفراعنة .. تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

صدى البلد

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب روي فيتوريا، لخوض رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث ينطلق مشواره بمواجهة منتخب جيبوتي في السادسة مساءً اليوم الخميس على أرض ملعب القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

تاريخياً، التقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2010، وكانت مصر قد فازت في هاتين المواجهتين في يونيو 2008 وأكتوبر 2008.

أعلن المدرب فيتوريا قائمة المنتخب المختارة للمباراة:

وشارك في المران الختامي 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

 

منتخب مصر منتخب جيبوتي مصر وجيبوتي محمد صلاح محمد شريف

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