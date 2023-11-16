"عمل الإسماعيلية" تنظم زيارة ميدانية لمجموعة شركات بالمنطقة الصناعية

للتأكد من تطبيق قانون العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لتفقد مجموعة شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقة الصناعية ، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص .

جولة تفقدية بمجموعة شركات تو إم إليكتريك

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أنه قام بعمل جولة تفقدية بمجموعة شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية ، والتى تقع على مساحة 35 الف متر مربع ، إستقبله خلالها عماد الفقى مدير عام الموارد البشرية ، ورضا عوض الله مدير الجودة ، وباسم منصور مدير قسم التدريب والتطوير، واحمد جلال مدير السلامة والصحة المهنية ، مجدي نادي مدير عام مصنع الصاج ، واحمد اسماعيل مدير انتاج مصنع الصاج ، كما رافقه فى الجولة سامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مدير مكتب عمل الاحياء ، ودعاء السيد مدير مركز التدريب المهنى ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وداليا حسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية ، وجيهان بركات مفتش عمل.

وأشار مدير المديرية الي ان الجولة تضمنت عرض تقدمى لشرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلاً ما تقدمه الشركة من منتجات ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما تم مناقشة مقترح عمل بروتوكول تعاون بين المصنع والمديرية للتدريب والتشغيل على كافة الوظائف التى يحتاج إليها المصنع داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية .

كما تم عمل جولة داخل المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية .

وتفقد منتجات الشركة من ( لوحات الجهد المنخفض والمتوسط والموزعات والاكشاك الكهربائية وغيرها ، مشيداً بما تقوم به الشركة وذلك فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين الذى بلغ عددهم 1200 عامل وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.