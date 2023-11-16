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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن لسوق العمل بالوادي الجديد

صدى البلد

تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية ، والنجارة العامة ،وميكانيكا السيارات ، وذلك بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة ، والتى يستفيد منها 46 متدربا ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد منسى الثانوية العامة العسكرية للبنين بمدينة موط بالداخلة بحضور عدد من الطلبة والإداريين والعاملين ، تحت عنوان: "سلامتك تهمنا" مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها .       

تكثيف التوعية والتثقيف                                           

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت وضمان توفير مناخ عمل آمن ، وكذلك الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .

واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية، انه تابع التدريب العملى من خال الدورتين التدريبيتين على مهنة النجارة العامة التى يستفيد منها 16 متدربا ، وميكانيكا السيارات لـ 15 متدربا ، و15 متدربا على مهنة السباكة الصحية  بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة ، مؤكداً انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .                                     

وأضاف مدير المديرية ، أن مكتب السلامه والصحة المهنية بالداخلة  نظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر وذبلك لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية وإستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات التوعية فى المدارس والمنشآت المختلفة .

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