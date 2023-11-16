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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط توفر 150 فرصة للشباب في مجال الصناعات الغذائية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوم توظيفى للشباب من الجنسين للعمل فى  إحدي الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية ، تعرض من خلاله   150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة ، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط ، وتحت رعاية المديرية واشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .                                                     

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات ، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة .

تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية، انه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة ، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة ، ومراعاة أحكام القانون واللوائح فى العقود التى سيتم توقيعها ، كما سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالى والتشغيل التابعة للمديرية فى مختلف أرجاء المحافظة ، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال ، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة ، ومنوهاً إلى إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص بما يساهم فى تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة .

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