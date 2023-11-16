عمل أسيوط توفر 150 فرصة للشباب في مجال الصناعات الغذائية

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوم توظيفى للشباب من الجنسين للعمل فى إحدي الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية ، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة ، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط ، وتحت رعاية المديرية واشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات ، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة .

تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية، انه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة ، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة ، ومراعاة أحكام القانون واللوائح فى العقود التى سيتم توقيعها ، كما سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالى والتشغيل التابعة للمديرية فى مختلف أرجاء المحافظة ، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال ، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة ، ومنوهاً إلى إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص بما يساهم فى تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة .