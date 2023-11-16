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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيومن رايتس ووتش تفضح أكاذيب إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقد مستشفى الشفاء في غزة وضعه المحمي قانونا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

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وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت  بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

إسرائيل غزة مستشفى الشفاء هيومن رايتس ووتش

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