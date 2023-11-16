الأونروا: مؤسف تتسول منظمة أممية الوقود .. وغزة تعيش الآن في ظلام

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إنه بدون الوقود لن نتمكن من إيصال المساعدات التي تصل من مصر إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح لازاريني، أن “هناك محاولة متعمدة لخنق عمليات الأونروا في غزة”.

وأضاف: “ليس لدينا وقود في قطاع غزة وهو ما يعطل تنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلي أن “الوكالة حصلت على وقود أمس يكفي نصف خزان فقط.. من المؤسف أن منظمة أممية تتسول الوقود”.

وأكد لازاريني، أن “غزة تعيش الآن في ظلام بسبب عدم وجود الوقود”.

وتابع: “70% من سكان جنوب قطاع غزة ليس لديهم مياه نظيفة الآن”.

وأوضح المفوض العام للأونروا، أن “العديد من مدارس الوكالة تستخدم لأغراض عسكرية والدبابات الإسرائيلية في مدارس الأمم المتحدة”.

ولفت إلي أن “هناك ما يصل إلى 400 قتيل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي”.