كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة منذ صباح اليوم

أعلنت كتائب القسام نجاح - منذ صباح اليوم - عناصرها في تدمير 21 آليةً صهيونيةً كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام صباح اليوم 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غربي بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105" ما أدى إلى تدمير جيبين والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وتمكن كذلك المقاومة الفلسطينية في الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة "ياسين TBG" ما أدى إلى تدميره وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب القسام-الضفة الغربية أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها؛ أن عناصرها أغارت فيها على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة.

وأشارت الكتائب إلى أن عناصرها تمكنت من قتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة.