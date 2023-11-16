لأول مرة منذ نشأتها.. مستعمرة إسرائيلية تطفئ الأنوار وهروب مستوطنيها

أطفات مستعمرة "المطلة" الحدودية كافة الأضواء في طرقاتها وجحورها بعدما تحولت إلى ثكنة عسكرية بإمتياز ومغادرة ونزوح جميع ومستوطنيها، بحسب ماذكرت إذاعة النور اللبنانية.

وأشارت الإذاعة اللبنانية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهذا الإجراء للمرة الأولى منذ إنشاء هذة المستعمرة.

ونوهت الإذاعة اللبنانية تبدو في الصورة القرية المنيرة بأهلها وأبطالها وشهدائها وشموخ منازلها المضيئة كفركلا، ويظهر الجدار الحدودي الذي يفصلهما عن بعض.

حزب الله اللبناني: تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية على مواقع للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار حزب الله بحسب وسائل الإعلام لبنانية إلى أن عناصره استهدفت تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا قرب موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات مباشرة في صفوف العدو .

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله نفذ اليوم 6 هجمات على الحدود الشمالية حتى الآن.

فيما ذكرت إذاعة النور اللبنانية أنه تم ‏إستهداف موقع "جلّ العلام" مقابل‌ الناقورة ⁩‏"دقّة أسطورية في إصابة الهدف بصاروخ موجه عن بعد لجهاز تجسس جديد رفعه العدو في الموقع".

كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة "دوفيف".

