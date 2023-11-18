تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

وقف فيزا شنجن .. أوقفت 11 دولة أوروبية قواعد فيزا شنغن التي تسمح بـ حرية للهجرة والسفر في الاتحاد الأوروبي وأعادت فرض النقاط الحدودية للتدقيق بهويات المسافرين عبر الحدود وذلك نتيجة لجرائم الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة.

التحقق من جوازات السفر

وقف فيزا شنجن .. أعادت الإحدى عشر دولة فرض القيود الحدودية التي تم التغاضي عنها منذ سنوات ، وعادت لكل من الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية كـ فحص الهوية، و التحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.

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