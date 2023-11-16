11 دولة أوروبية تعلن وقف فيزا شنجن| لماذا ؟

أوقفت 11 دولة أوروبية قواعد فيزا شنغن التي تسمح بـ حرية للهجرة والسفر في الاتحاد الأوروبي وأعادت فرض النقاط الحدودية للتدقيق بهويات المسافرين عبر الحدود وذلك نتيجة لجرائم الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة.

أعادت الاحدى عشر دولة فرض القيود الحدودية التي تم التغاضي عنها منذ سنوات ، وعادت لكل من الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية كـ فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميلأ” أسماء الدول التي أوقفت شنغن وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي:

النرويج

السويد

بولندا

تشيكيا

الدنمارك

ألمانيا

سلوفاكيا

فرنسا

إيطاليا

سلوفينيا

النمسا

ونشرت “ديلي ميل” خريطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية وفرض نقاط تفتيش حدودية تسهيلات حرية العبور.

وفي وقت لاحق، عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا في هذا الشهر، ووجهت الاتهامات إلى حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بزيادة "التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي"، وبالخطر الذي يشكله وصول المهاجرين الإرهابيين وسط ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر.

وفيما يتعلق بالسويد، كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية التي تسعى الحكومة السويدية لتحقيقها. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة في رسالة تم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.