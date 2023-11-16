حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بجامعة عين شمس

تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر نظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كلية الطب ، أ.د. على الانور عميد كلية الطب و أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. سلوى صديق حسنى رئيس وحدة الغدد الصماء و السكر بكلية الطب.



وفرق متخصص من كلية التمريض أ.د.سحر موسى عميد كلية التمريض و أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض.



وخلال جولة أ.د. غادة فاروق بمقر الحملة اشادت بجهود التنظيم مؤكدة أهمية نشر الوعى الصحى بين جميع فئات المجتمع الجامعى وخاصة بين الشباب حول أنماط الحياة الصحية السلمية للوقاية من الإصابة بأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة وكذلك أهمية الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض للحافظ على الصحة العامة للجسم.



و تضمنت الحملة قياسات ضغط ، وسكر ، وسكر تراكمى وشهدت الحملة إقبالا كبيرا حيث استقبلت أكثر من ٥٠٠ مستفيد من جميع فئات المجتمع الجامعى من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة.