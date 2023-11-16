وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف الموعد المحتمل لعودة المستوطنين إلى غلاف غزة

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يتمكن بعض سكان المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة التي دمرت في هجوم حماس في 7 أكتوبر من العودة إلى منازلهم في أوائل العام المقبل 2024.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان له، أنه تم عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع حول كيفية السماح لأولئك الذين يعيشون على بعد 4-7 كيلومترات من حدود غزة بالعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2024 بعد إعادة تأهيل البلدات وإنشاء الحدود وفقا للشروط الأمنية المطلوبة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أف إسرائيل" العبرية.

وأشار جالانت إلى أن "كل من لا يستطيع العودة إلى منزله سيستمر في الحصول على الدعم والمساندة الكاملة من حكومة الاحتلال"، مشددًا على أن هذا ينطبق بالتساوي على أولئك الموجودين في الجنوب وعلى طول الحدود الشمالية.

وتابع: "نعمل الآن للوصول إلى وضع يمكن فيه لبعض البلدات العودة اعتبارًا من الأول من يناير، أي تلك التي تبعد 4 إلى 7 كيلومترات" عن غزة، معتبرًا أن جميع المعطيات الأمنية تشير إلى مثل هذا الاحتمال.