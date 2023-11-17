رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي أفشل مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زعيم العرب، ومصر هي التي تقود المنطقة العربية، وقدمت للقضية الفلسطينية 100 ألف شهيد.

وأضاف ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما نجحت مصر في إفشال المخطط الصهيوني الذي استهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الجيش المصري قادر بقوة على حماية أمنه القومي، ويحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث قوة الجيوش والأول في المنطقة، وهذا الأمر يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعادة تسليحه.

