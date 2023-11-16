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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتواجد بها كبار القادة.. جيش الاحتلال يقصف مواقع تحت الأرض تابعة لحماس

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين جويتين كبيرتين على البنية التحتية لحركة حماس تحت الأرض في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وزعم هاجاري، في إفادة صحفية، أنه “كان يختبئ في إحداها عدد من كبار قادة حماس، بما في ذلك أحمد غندور، قائد لواء شمال غزة التابع لحماس، وأيمن صيام، رئيس مجموعة إطلاق الصواريخ في حماس”.

وأضاف: “في موقع آخر تحت الأرض.. كان يختبئ كبار أعضاء المكتب السياسي لحماس، بما في ذلك روحي مشتهى وعصام الدعليس وسامح السراج.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “حماس تحاول إخفاء نتائج الضربة”.

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ولفت هاجاري، إلي أنه “لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل حول الغارة.. لكن يمكن القول على وجه اليقين أن الأنفاق التي كانوا فيهت تعرضت لأضرار بالغة”.

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