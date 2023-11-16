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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشكل مش الأفضل.. رسالة عاجلة من محمد صلاح لجماهير منتخب مصر | فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ، رسالة عاجلة للجماهير المصرية ، بالعودة للمدرجات في مباريات الفراعنة لمؤازرة اللاعبين قائلا : وجودكم مهم .

وأضاف صلاح خلال لقائه مع اون تايم سبورتس ، عقب مباراة مصر وجيبوتي ، “الشكل اليوم مكانش الأفضل” واتمنى عودة الجماهير ، وألا يقتصر حضورهم على مباراة الصعود فقط.

وأشار إلى أن علاقته باللاعبين ليست علاقة كابتن ، بل علاقة صداقة ممتدة من سنوات طويلة ، مختتما حديثه قائلا : مصر في كأس العالم إن شاء الله.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

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