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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على سداسية الفراعنة في شباك جيبوتي في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قائلا: قدمنا مستوى مميزا، والمباريات الأولى لها أهمية كبيرة.

 

وأضاف صلاح عبر لقائه مع أون تايم سبورتس أنه تحدث مع اللاعبين قبل اللقاء، واتفق معهم على التركيز لأن المنتخبات الكبرى مثل مصر لا بد أن تكون ضربة البداية قوية، وألا تضيع نقاط اللقاءات الأولى.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته بعد إحرازه 200 هدفا في إنجلترا بواقع 198 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، مشيرا إلى أنه أمر جيد جدا أنه يحقق ذلك في إنجلترا، قائلا: إنه يتمنى أن يتكرر الأمر مع لاعبين مصريين من الأجيال القادمة وأن يحققوا الأكثر من أرقامه.

ووجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة عاجلة للجماهير المصرية، بالعودة للمدرجات في مباريات الفراعنة لمؤازرة اللاعبين قائلا: وجودكم مهم.

 

وأضاف صلاح خلال لقائه مع اون تايم سبورتس، عقب مباراة مصر وجيبوتي، “الشكل اليوم مكانش الأفضل” وأتمنى عودة الجماهير، وألا يقتصر حضورهم على مباراة الصعود فقط.

وأشار إلى أن علاقته باللاعبين ليست علاقة كابتن، بل علاقة صداقة ممتدة من سنوات طويلة، مختتما حديثه قائلا: مصر في كأس العالم إن شاء الله.

 وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول جيبوتي أحمد فتوح

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