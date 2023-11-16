أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة بشأن أحمد حجازي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشان نجم اتحاد جدة احمد حجازي .

و كتب أحمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك: أحمد حجازي من تدريبات اتحاد جدة السعودي استعدادا لمشاركته المحتملة في كأس العالم للأندية القادمة.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة، فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات وعلقت النادي: "لقد عاد".

واقترب المدافع أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، من المشاركة مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي يتابع بشكل مستمر الحالة الصحية لأحمد حجازي مع طبيب الفريق السعودي، وأن اللاعب بات قريبا من المشاركة ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال وقع عليه الاختيار الفني من جانب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.