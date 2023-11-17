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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني : أطفال الدقهلية يجمعون مليون جنيه لدعم فلسطين

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الهلال الأحمر المصري قام بدور عظيم لا يقل عن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في إدخال المساعدات لغزة.

وقال مصطفى زمزم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن جميع متطوعي التحالف بمشاركة مؤسسة أبو العينين، رابطوا أمام معبر رفح، حتى نجحت الجهود المصرية في إدخال المساعدات لغزة.

 

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن بعض الأطفال والسيدات في إحدى قرى أجا بالدقهلية، جمعوا مليون جنيه خلال 48 ساعة وتواصلوا مع التحالف لدعم غزة بمواد تموينية.

 

من أطفال أجا إلى أطفال غزة.

وأشار مصطفى زمزم إلى أن أطفال أجا وجهوا رسالة دعم على المواد التموينية بشعار من أطفال أجا إلى أطفال غزة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي مصطفى زمزم الهلال الأحمر المصري غزة إدخال المساعدات مؤسسة ابو العينين

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