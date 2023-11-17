الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تنظم قافلة طبية توعوية للأطفال في الإسماعيلية  

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بالمشاركة مع مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القافلة الطبية والتوعوية الشاملة (المجانية) بمدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

وأكدت جامعة عين شمس في بيان لها اليوم ، أن القافلة من إعداد وإشراف و تنظيم الدكتورة راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة ويشارك فى القافلة کلیات التمريض و التربية النوعية و الآثار وتحت إشراف (وكلاء الكليات المشاركة من جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة).

وذلك يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر الجارى بمدرسة حي أول ( الشهيد/محمد سماك سابقاً) شارع السلطان حسين مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً

وتشمل القافلة ندوات و حملات توعية بعنوان " الدمج المجتمعي لذوي الهمم؛ حيــث يقـوم أسـاتذة متخصصـين فـي مجـال رعايـة الأطفـال بكلية الدراسات العليا للطفولة بتقـديم مجموعـة مـن النــدوات التثقيفيـة عـن التفاعـل والـدمج بـيـن الأطفـــال الـعـاديين والأطفـال مـن ذوي الهمـم مـن خـلال عـدة محـــاور طبيـة و إجتماعيـة و نفسية و سلوكية و تربوية.