أحزاب تنظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.. ويؤكدون: يصون الأمن القومي وقدم مبادرات قوية أهمها حياه كريمة

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الغد بالنوبارية لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.



الشهابي في مؤتمر جماهيري حاشد بالإسكندرية: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



"هنكمل المشوار"..مصر أكتوبر بالإسكندرية ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد السيسي





نظم عدد من الأحزاب عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى محافظات مصر ، وذلك فى إطار تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خلال فترة الدعاية الإنتخابية.

ونظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع امانة حزب الغد بالبحيرة برئاسة الحاج كمال شعيب السمالوسى وذلك ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى حضر المؤتمر جميع قيادات حزب الغد بالبحيرة وفى مقدمتهم الحاج محمد السنديونى كما حضره رئيس الغد وجميع قيادات الغد المركزية وجميع قيادات المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية من مشايخ وعمد وكبار العوائل.

حزب الغد

كان حزب الغد قد قرر أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما انضم حزب الغد رسميا للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى( 24-30) واصبح حزب الغد ضمن التكتل الحزبى الواسع والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما قرر رئيس حزب الغد إصدار صحيفه الحزب الورقية وتخصيص كل اعدادها طوال شهرى اكتوبر ونوفمبر و حتى نهاية فترة الحملة فى 8 من ديسمبر القادم لشرح جميع إنجازات الرئيس ونشر جميع فعاليات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية من ندوات ومؤتمرات جماهيرية ، كما اصدر الغد مطوية دعائية تحث الناخبين على التصويت للرئيس وتدعوهم لتأييده.

ويواصل حزب الغد سلسلة مؤتمراته بالمقر المركزى وبالمحافظات ويعقد الغد مؤتمرين شعبيين احدمها بمحافظ الإسكندرية يوم الثلاثاء 21 والاخر يوم الجمعة 24 نوفمبر بالبراجيل بمحافظة الجيزة.

حزب الجيل الديمقراطي

وعقد حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الإسكندرية لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الموقف المصري ضد العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة الصامدة.

وأدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في كلمته، العدوان الغاشم من قبل الجيش الإسرائيلي وسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، وما أسفر عنها من قتل أكثر من 11 ألف شهيد فلسطينى، 70% منهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 20 ألف فلسطينى وحصار أكثر من 2.2 مليون غزاوى وتهجيرهم قسريا.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا شريكة لحكومة الاحتلال الصهيونى فى جرائمها ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولى.

وقال إنه كان دائما يؤكد أن الولايات المتحدة هى العدو الأكبر لمصر وللأمة العربية، وأنها تابعة لإسرائيل كقاعدة متقدمة لها تمكنها من نهب ثروات الشعوب العربية واستغلالها، مشيرا إلى أن “حلف الناتو ودول غرب أوروبا الكبرى تابعة لأمريكا وداعمة لها فى كل مواقفها ضدنا وضد شعبنا الفلسطينى البطل والصامد فى قطاع غزة”.

وأضاف الشهابى أنه عندما كان نائبا في مجلس الشورى في عهد الرئيس مبارك وعهد الإخوان، أكد عداء أمريكا لبلادنا وأمتنا، وطالب أكثر من مرة بإعادة النظر فى علاقة مصر الاستراتيجية معها، بل وحذر أيضا من أكثر من 30 عاما من مخططها لتقسيم الوطن العربي.

من جانب آخر، أكد ناجى الشهابى أن حزب الجيل يدعم ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030.

وقال: “لن أتحدث عن إنجازاته التي نعلمها جميعا ونعيشها، ولكن سأتحدث عن تحريره للقرار المصرى والإرادة المصرية والوقوف أمام دول العالم الغربى، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت اليوم أمام العالم شريكة حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى كل جرائمها الوحشية ضد المدنيين العزل من أهلنا فى قطاع غزة”.

وحمل رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مسئولية تلك الأرواح التى أزهقت والدماء التى سالت، وذلك بدعمهم المطلق لإسرائيل فى عدوانها الوحشي على المدنيين العزل فى فلسطين، مؤكدا أن التاريخ الإنسانى لن يسامح قادة تلك الدول الغربية.

وتوقف رئيس حزب الجيل أمام إنجاز عظيم آخر حققه الرئيس السيسى، مشددا على أنه كان حلما شخصيا له طالب به كثيرا تحت قبة مجلس الشورى.

وشدد الشهابي على أن الرئيس السيسى بحكمة وحنكة واقتدار استغل عدم تنفيذ إدارة الرئيس الأمريكى أوباما للعقود التى وقعتها مع الجيش المصرى ورفض تصليح طائرة الأباتشى، بل رفضت تسليم مصر الطائرات المتعاقدة معها عليها، وقام بأعظم إنجازاته على الإطلاق وذلك بتنويع مصادر السلاح وتسليح الجيش المصرى بأحدث أسلحة الترسانة الغربية وأيضا بأحدث أسلحة الترسانة الشرقية، فامتلكنا أسطولا بحريا شماليا يحمى مياهنا وثرواتنا ومصالحنا الحيوية فى البحر الأبيض المتوسط، وآخر جنوبى يحمل أمننا القومى فى البحر الأحمر.

وأضاف أن القوات البحرية المصرية من أقوى القوات البحرية فى العالم، وكذلك قوات الدفاع الجوى، لافتا إلى أن جيشنا المصرى هو الجيش التاسع على مستوى العالم، ويمتلك القوة التى تحمى حدودنا وأمننا القومى وتستطيع مواجهة الأعداء الذين تجمعوا فى البحرين الأبيض والأحمر لمساندة دولة الكيان الغاصب لفلسطين العربية.

وتابع: “لذلك كله يقف حزب الجيل مع الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية ويرى فيه القيادة القادرة على حماية الأمن القومى المصرى والعربى وهزيمة الأعداء”.

واستطرد: “إننا مع المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030 لأنه القائد المخلص الأمين الذى انحاز للشعب فى 30 يونيو 2013 وقاد ثورته فى 3 يوليو 2013 وجعل من مصر قوة إقليمية عظمى و قوة محورية وصاحبة أقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط وقادر على التصدي لكل القوى التي جاءت وترابط الآن في البحر المتوسط”.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن “العدوان الوحشى على غزة الصامدة ليس ردا على الضربة الموجعة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية إلى الجيش الإسرائيلي الذي كان يقول عنه الإعلام الغربي الصهيوني إنه جيش لا يقهر وفي يوم السابع من أكتوبر قهرته المقاومة الفلسطينية وجعلته جيشا من ورق، نعم المقاومة بأسلحتها المحدودة وإيمان وبسالة أبنائها قهرت جيش بنى صهيون”.

وتساءل الشهابى: “هل تتصورون أن كل القوات المرابطة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تتواجد فيه بوارج وغواصات وحاملات طائرات لدول الغرب الكبرى، بالإضافة إلى وصول أكبر غواصة نووية أمريكية، هل كل هذه القوات جاءت من أجل حماس؟ فهذا العتاد العسكري الكبير لم يرسلوه إلى أهل غزة وإنما أرسلوه ليكون أدواتهم لإرهاب الشرق الأوسط، وهم يعلمون أن قاعدته الأساسية وقوته الضاربة هي مصر”.

ونوه إلى أن كل هذه القوات جاءت لإرهاب مصر ولتمرير مخطط التهجير القسرى لأهل غزة فى سيناء، لذلك فمصركم هي المستهدفة.

وقال الشهابي: “أحيى من الإسكندرية تلك الوقفة القوية والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كشف المخطط وأعلن أنه لن يمر، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأكد لكل قوة أن جيش مصر قادر على حماية حدود بلاده وأمنه القومى، لذلك كله نحن في حزب الجيل ندعوكم في هذه الانتخابات الرئاسية إلى انتخاب الرجل القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها”.

حزب مصر أكتوبر

ونظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، شرقي المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية منذ يوم، الخميس، قبل الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

وشهد المؤتمر الجماهيري، في بدايته عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بينما دعا الإعلامي أحمد عبد الصمد، الذي يدير فعاليات المؤتمر، إلى الوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة ودعما للقضية الفلسطينية.

وحضر المؤتمر الجماهيري، عددا من رؤساء الأحزاب المصرية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والاعلام المصرية.

وخلال المؤتمر، عرضت أمانة الإعلام بالإسكندرية فيلما تسجيليا بعنوان «هنكمل المشوار»، استعرض عددا من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير، ومحور المحمودية وتطوير بحيرة مريوط وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن مشروعات تطوير التعليم والمبادرات الصحية، وعشرات المشروعات في جميع ربوع مصر.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بالحضور، وقالت إن الحزب يتشرف بدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال الإنجازات وخطة التطوير فى الجمهورية كافة.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن مصر لديها تحديات خارجيا وداخليا لابد من قيادة قوية لمواجهتها والوقوف ضد أى عدو.

وأشارت إلى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى قدم مبادرات قوية وهامة لدعم المصريين اهمها حياه كريمة قائلة: ولو كانت المبادرة الوحيدة التى قدمها للمصرين كنا انتخبناه بردو لما حققته من نجاح كبير".

وأكدت علي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفيه إطلاق مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت وجه الريف المصري، والمعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المواطن المصري كان خير سند للقيادة السياسية وخير داعم للدولة المصرية حتى في أصعب التحديات التي واجههتها مصر إقليميا وعالميا.

وطالبت من جموع المصريين المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، طالب اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.

وبدوره، رحب المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، بالسادة المشاركين في المؤتمر، وأكد علي إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ نحو عشر سنوات وستستمر خلال الفترة القادمة، مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمدينة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة ومحور المحمودية.

وأضاف حلمي: «نؤكد دعمنا الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة».

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية كان لها نصيب كبير فى التطوير منها مشروع بشاير الخير ومحور المحمودية الذى استطاع ربط بين شرق الإسكندرية وغربها فى اقل من 30 دقيقة، مؤكدا ان ما حققه المرشح عبد الفتاح السيسى لم يُحقق منذ 30 عاما.

كما تحدث عن مشروعات استطاع الرئيس تطويرها منها بحيرة مريوط وتطهيرها لزيادة الثروة السمكية مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية فى التطوير والجميع تثق فى قدراته لاستكمال المسيرة قائلا: "نثق جميع ونصطف حول المرشح عبد الفتاح السيسى"، ودعا أهل الإسكندرية للمشاركة فى الانتخابات الشهر المقبل للإدلاء بأصواتهم.

ومن جهته، أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا متكاتفون حول هذه القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب: «أننا سنكمل المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو عام 2013 واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية».

وبدوره، قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «إننا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات».

حزب الإصلاح والنهضة

وفي نفس السياق، أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دور الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية توعية الموطنين بأهمية الانتخابات بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى، ورفع الوعى لأمة فى أشد الحاجة إلى وعى سياسى عالى وناضج بما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لحزب مصر أكتوبر، إننا نحتاج نحتاج لربط ما يحدث فى أرض الواقع والتحديات التى تمر بها الدولة المصرية واستغلال الظرف السياسى الأهم للمنصب الرفيع لجمهورية مصر العربية للدعوة للمشاركة بشكل كبير فى هذه الانتخابات.

وأوضح هشام عبد العزيز، أن المشاركة فى هذه الانتخابات سيعمل على بعث رسالة مهمة للعالم لدور مصر للاصطفاف الشعبى والوطنى حول الدولة المصرية، لذلك فالانتخابات والمشاركة مهمين، مشيرا إلى أن الحزب يسير فى خطين وهما الدعوة العامة للمشاركة وتوعية الشعب المصرى بأهمية المشاركة، والأمر الثانى أن للحزب حملة دعائية للمرشح الخاص به وهو الرئيس السيسى الزعيم التاريخى للأمة المصرية.

وفي ختام المؤتمر الجماهيري، أكد المشاركون علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.