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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعجبني رفض فيتوريا.. فرج عامر يعلق على رحيل الثلاثي من رحلة ليبيريا

فيتوريا
فيتوريا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أعجبني رفض فيتوريا وساطة كبار مسئولي كرة القدم في مصر للتغاضي عن طرد طارق حامد  وإمام عاشور وحسين  الشحات من معسكر منتخب مصر والتأكيد على عدم سفرهم لليبيريا للعب مباراة المنتخب المصري وسيراليون خلال الايام القليلة القادمة".


 

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعبصامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلةلكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا منإثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعليجبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمدشريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

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