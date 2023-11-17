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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية تبحث توصيل المرافق لـ108 فدان في جمصة

قيادات هيئة التنمية
قيادات هيئة التنمية الصناعية في محافظة الدقهلية

قام وفد من قيادات هيئة التنمية الصناعية بزيارة تفقدية لمحافظة الدقهلية والمنطقة الصناعية بجمصة، وقام باستقبالهم الدكتور اللواء أيمن مختار محافظ الدقهلية وذلك لبحث عدد من المطالب والمقترحات التي تستهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وكذا بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار خاصة في منطقة الـ 108 فدان بالمنطقة لدخول صناعات جديدة بها، وتوفير فرص عمل لأبناء الدقهلية.. وتأتي هذه الزيارة فى إطار التعاون والتنسيق المثمر بين الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وحرص الجانبين على تحقيق التنمية الصناعية بالمحافظة.

هذا وقد ضم وفد هيئة التنمية الصناعية كلًا من اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، والعقيد حسن جاد مسئول التصرفات العقارية بالهيئة، وبحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وقد تناولت المناقشات بحث استكمال الدعم اللازم لاستكمال توصيل المرافق لمساحه الـ 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة، وعرض التيسيرات الكبيرة التي أقرتها الهيئة مؤخرا في مجال استصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، كما تناول الاجتماع بحث سرعة تخصيص قطع الأراضي بمنطقة 108 فدان، والتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتغيير النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها أن توفر بيئة صحية وآمنة للاستثمار والمستثمرين.

زيارة المنطقة الصناعية 

هذا وقد قام وفد الهيئة يرافقهم عدد من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية بها بزيارة علي الطبيعة للمنطقة الصناعية وعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصانع والمستثمرين والاستماع إلي مقترحاتهم ومطالبهم للعمل على تحقيقها وحل مشكلاتهم.

 

التنمية الصناعية الاستثمار الصناعة المصانع الدقهلية

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