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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع اتفاقيات شراكة مصرية سعودية باستثمارات 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل

تركي الحكير مجلس
تركي الحكير مجلس الأعمال المصري السعودي

كشف تركي الحكير عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن تفاصيل زيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي للمشاركة في "ملتقى الأعمال السعودي المصري " والذي سيعقد بالقاهرة يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع زيارة وزير التجارة السعودي إلى مصر.

وأضاف  تركي الحكير، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي  في تصريحات صحفية ، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ، وكذلك الوقوف على كافة التحديات والصعوبات والمعوقات لإيجاد حلول لها وخصوصا مشكلة تحويل الأموال.

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وثمن عضو مجلس الأعمال المصري السعودي  كثيرا جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وحرصها على تذليل كافة المشاكل وحلها مع المستثمرين السعوديين.

وأعلن عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن وجود اتفاقيات متعددة في مراحل متقدمة سيتم توقيعها خلال الزيارة ثم الإعلان عنها في وقتها بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والاستثمار العقاري والزراعة والسياحة.

علاقات مصرية سعودية ممتدة

وشدد تركي الحكير عضو مجلس الأعمال المصري السعودي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والتكامل بينهما في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يعزز فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين.

وأشاد عضو مجلس الأعمال المصري السعودي  بالانجازات التي حققتها الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

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