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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأغذية العالمي ينفذ استراتيجية جديدة لحماية المساعدات الإنسانية من السرقة في إثيوبيا

صدى البلد

بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تنفيذ استراتيجية جديدة لتوزيع المساعدات في إثيوبيا، لحمايتها من السرقة حيث أوقف توزيع المساعدات بعد الوصول إلى أدلة تؤكد أن مسئولين في حكومة آبي أحمد، تسرق المساعدات وتعيد بيعها أو تصديرها إلى دول مجاورة.

واستأنف “الأغذية العالمي”  في تنفيذ استراتيجية جديدة في إثيوبيا لاستئناف المساعدات الغذائية لحوالي 3.2 مليون شخص ظلوا بدون مساعدات منذ يونيو 2023. 

وكان تعليق توزيع الغذاء لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا العام نتيجة لتقارير عن تحويل المساعدات على نطاق واسع، وتورط مسئولين في الحكومة الإثيوبية في سرقة هذه المساعدات.

ووفقا للبيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، يركز النهج المعدل على الشفافية والاستهداف القائم على الأدلة والرقابة المستقلة ويتضمن أحد الجوانب الرئيسية لهذا النموذج التسجيل الرقمي للأسر الضعيفة والتحقق منها من خلال مدخلات المجتمع، مما يضمن قدرًا أكبر من المساءلة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه سيعزز تتبع السلع من المستودعات إلى التسليم النهائي ويعزز آليات المراقبة والتغذية الراجعة لمعالجة أي مشكلات محتملة على الفور.

وأوضحت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "إن فرقنا تعمل بلا كلل لوضع نموذج يضع معيارًا جديدًا للعمل الإنساني الأخلاقي"، مضيفة "نحن الآن ملتزمون تمامًا بتقديم المساعدة الغذائية للإثيوبيين المحتاجين بعد فترة طويلة من دون مساعدات".

يأتي هذا الإعلان بعد عمليات توزيع اختبارية ناجحة على نطاق صغير في منطقة تيجراي لتقييم الأنظمة الجديدة ومع وجود آليات الشفافية والتتبع المعمول بها الآن على المستوى الإقليمي، قالت الوكالة إنها ستوسع نطاق عملياتها عبر المناطق المتضررة من الجفاف والصراع في عفار وأمهرة والصومال وتيجراي، لتستهدف أكثر من ثلاثة ملايين شخص. 

ومع تقدم تنفيذ الضوابط على المستوى الإقليمي، ستتوسع المساعدة تدريجيًا لتشمل المزيد من السكان المعرضين للخطر، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة.

وعلق برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية على مستوى البلاد في يونيو بسبب تقارير عن عمليات تحويل داخل منطقة تيجراي ومع ذلك، أعاد برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 900 ألف لاجئ في مخيمات عبر خمس مناطق إثيوبية الشهر الماضي بعد تنفيذ إصلاحات في برامج مساعدة اللاجئين. 

وتستضيف إثيوبيا لاجئين، معظمهم من الصومال وجنوب السودان وإريتريا.

وقبل بضعة أيام، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن استئناف المساعدات الغذائية الأساسية في إثيوبيا، معترفة بالإصلاحات الشاملة التي نفذتها الحكومة الإثيوبية والشركاء في المجال الإنساني. 

ومن أجل مواصلة عملياته حتى أبريل 2024، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 178 مليون دولار من التمويل الجديد. 

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