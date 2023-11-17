أول تعليق رسمي من إسرائيل على إدخال الوقود إلى قطاع غزة

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الجمعة أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة سيبدأ من غدا السبت.

وأوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، أن الوقود الذي سيدخل قطاع غزة يمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب، مؤكدا على أن جيش الاحتلال لن يسمح بإدخال الوقود إلى شمال غزة، بحسب ما أوردته فضائية "سكاي نيوز".

وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه بعد إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سنوافق على وقف إطلاق النار قصير.

كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافقة على إدخال شاحنتي وقود إلى قطاع غزة يوميا شريطة عدم وصولها لحماس، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خلافات في حكومة الحرب، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاجتماع غدا لبحث هذه الخلافات.