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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مابحضرش غير للقريبين.. أحمد العوضي يكشف سر عدم ذهابه للأفراح والجنازات| فيديو

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي عن سبب عدم حضوره الأفراح والجنازات وتقديم التهاني أو التعازي في الوسط الفني.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات تليفزيونية: إنه يحرص على حضور المناسبات التي تخص أصدقائه فقط، معلقًا: "أنا ذهبت لعزاء الفنان الكبير محمود ياسين؛ كون ابنه عمرو صديقي، وذهبت إلى عزاء والدة الأستاذ محمود المملوك؛ كونه صديقي، ولكن الشخص الذي يتوفى أحد من عائلته أو أقاربه ولا تربطني به علاقة؛ لا أذهب".

وأضاف العوضي: "في حال ذهابي إلى المناسبة ولا تربطني بالشخص أي علاقة؛ فأكون قد ذهبت من أجل التقاط الصور".

ولفت العوضي إلى أن كل الوسط الفني، هم زملاء، وعلى نفس القدر من الاحترام بالنسبة له، ولكن أصدقاءه الفنانين قلائل، وذكر منهم “بيتر ميمي، وتامر مرسي، وحسام شوقي، وطارق الجنايني”.

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 أجرت عربيتي واشتغلت في نادي فيديو قبل العمل بالفن

كشف الفنان أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلا إنه أجر سيارته واشتغل في نادي فيديو.

وأضاف أحمد العوضي، أنه لا يحب دور الضحية، واجتهد على نفسه وتعب؛ للوصول إلى مكانته الفنية، متابعا: "تعبت عشان أوصل للي عايزه، وأنا كنت مولود في منطقة شعبية، وماحبش أقول كلام سلبي عن حياتي".

مفيش مبرر للخيانة الزوجية.. ولو مش مبسوط طلق

أكد النجم أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة، وفق رأيه الشخصي، وأنه لا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل، لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة، لأنك لو مش مبسوط؛ طلَق، والراجل لا يملك إلا هيبته، ولو الراجل مش مبسوط؛ يطلق، لكن مايخونش".

وأضاف أحمد العوضي، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية؛ يجب أن يبلغ زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز؛ يقول لمراته، واللي يتجوز في السر، مش راجل؛ لأنك خوفت، وهتفقد احترامك أمام الطرفين".

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