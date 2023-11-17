حازم عمر : برنامجي بشأن محافظة الإسماعيلية يستهدف تعيين أوائل الخريجين

أكد المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن برنامجه الانتخابي الخاص بمحافظة الإسماعيلية يستهدف تعيين عدد ٢٠ من أوائل الخريجين فى الحكومة منعا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف “عمر” أن البرنامج يستهدف أيضا دعم الصناع بحوافظ وعمل خريطة استثمارية، لافتا الى أن قناة السويس ايضا لها برنامج خاص لكونها معدن من معادن العالم ومورد مالي لتحقيق التنمية اللوجستية بالاضافة الى جعلها مزار سياحي مثل قناة بنما.



انطلق منذ قليل المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.