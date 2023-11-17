ممر بحري للمساعدات إلى غزة.. اتفاق وشيك بين قبرص وإسرائيل

أعلنت قبرص، اليوم الجمعة، أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إقامة ممر بحري للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تجمع المساعدات في قبرص لفحصها وتخزينها على أن تنقلها إلى القطاع المحاصر سفن تفحصها بشكل يومي لجنة مشتركة تضم في عضويتها إسرائيل، وهو مخطط اقترحته قبرص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت أن السفن ستبحر رفقة قطع بحرية عسكرية، وصولاً إلى نقطة محددة على ساحل قطاع غزة، تنقل المساعدات منها إلى موقع بري آمن محايد.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "نحن على اتصال مع إسرائيل لتطبيق بعض الترتيبات النهائية"، موضحاً أن تفاصيل الاتفاق تبحث مع الأمم المتحدة كذلك.

ويؤمل من الاتفاق، أن يتيح تعزيز كمية المساعدات التي تدخل القطاع، في ظل العدد المحدود للشاحنات التي يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح مع مصر.