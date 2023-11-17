عصام السقا يشارك بمظاهرات تضامنية مع فلسطين في إيطاليا

نشر الفنان عصام السقا، عدة صور وفيديوهات قصيرة، عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها خلال مشاركته في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة ميلانو الإيطالية.

وظهر عصام السقا، في شوارع ميلانو الإيطالية، حاملا العلم الفلسطينية، واللافتات المنددة بأعمال العنف ضد المدنيين في فلسطين.

عصام السقا

عصام السقا يتضامن مع فلسطين

‏⁧‫وسبق أن أطلق الفنان عصام السقا، مبادرة؛ لتغيير الصور الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي إلى علم فلسطين؛ تضامنا مع أشقائنا في غزة .

وكتب السقا، من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "مبادرة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين.. أقل تعبير عن إن القضية قضية الكل".

ولاقت هذه المبادرة، انتشارا واسعا بين فناني مصر، وكان أبرزهم: "هنيدي، خالد الصاوي، ميرنا نور الدين، عمر كمال، هنا الزاهد، ياسمين صبري، أحمد السقا، نرمين الفقي".

عصام السقا

من جهة أخرى، قال الفنان عصام السقا ، "إنني كافحت كثيرا في حياتي، وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم، وأيضا عملت في سوبر ماركت، ونفذت العديد من المهام، ومنذ الدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية، عملت؛ حتى أستطيع أن أصرف على نفسي".

وأكد عصام السقا، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أول أعماله كانت في مسلسل لحظات حرجة، معلقًا: «كنت أذهب مبكرًا إلى الاستديو، وقابلت ممثلا مشهورا وقتها، وألقيت السلام عليه، لكنه لم يرد عليّ، وحزنت بشدة.

وتابع الفنان عصام السقا، أن مسلسل جعفر العمدة، يعد نقلة كبيرة في مشواري الفني، مؤكدا أنه تعامل مع شخصية نعيم في المسلسل، على أنها شخصية وفيه، تحب عائلتها، وتساعد في كل الأشياء التي تخص العائلة، مشيرا إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشيء بالنسبة له لعدة أسباب.