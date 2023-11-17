أمين حزب الاتحاد: الانتخابات الرئاسية ثمرة حقيقية للإصلاح السياسي.. وندعم السيسي لاستكمال مسيرة حماية الوطن

خلال مؤتمر جماهيري حاشد

قال محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن مؤتمر التيار الإصلاحي الحر، يعقد بهذا الحشد الجماهيري؛ من أجل ابن مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل أن نقول له أولا، كلمة شكر على 10 سنوات من النجاح والإنجاز والعمل المستمر، ومن أجل مسيرة التنمية والاستقرار التي نجني اليوم جميعا حصادها في وجودنا معا في هذا المظهر المشرف الحضاري، والذي نفخر به جميعا أننا نعيش في وطننا، حيث الأمن والاستقرار في ظل عالم يموج بالصراعات.



جاء ذلك، خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، ومصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

وأضاف: فخور بأهل محافظة الدقهلية على حضورهم الكريم ملبيين نداء الوطن، وأتمنى أن يلبوا نداء الوطن الحقيقي أمام صناديق الانتخابات؛ من أجل أن نصوت، وندلي برأينا؛ لأن صوت كل فرد فينا أمانة في عنقه، وأمام الله والوطن والعالم أجمع.

وتابع: كلي ثقة فيكم وفي شعب مصر العظيم الذي وقف مع الدولة المصرية في كل مفترق طريق مرت به خلال الـ10 سنوات الماضية حيث وقف أمام التحديات التي واجهت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي القائد الحكيم الذي نجح أن يعبر بسفينة الأمة صعاب كثيرة وتحديات كبيرة إلى أن وصلنا إلى مرحلة مطمئنة على مستقبل مصر ونحصد حصاد طيب لسنوات 10 قضاها الرئيس السيسي في حكم مصر بقيادة واعية أوصلتنا إلى مصاف الدولة المستقرة التي تستعد إلى الدخول إلى عصر جمهورياتها الجديدة.

واستكمل: وبإذن الله نستكمل مع الرئيس السيسي مسيرة حماية وطن ونستكمل مسيرة الإصلاح السياسي التي بدأها والتي توجت بهذه الانتخابات والتي تمثل ثمرة حقيقة للإصلاح السياسي في مصر.

كما وجه محمد أبو شامة، رسالة تقدير باسم التيار الإصلاحي الحر، للمرشحين الرئاسيين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات، مؤكدا أنها انعكاس للحالة الديمقراطية التي نعيشها.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حياديتها، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخصصت مساحة إعلانية متساوية لكل المرشحين مجانا.