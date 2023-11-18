دعاء الشهيد المحروق.. له منزلة كبيرة عند الله

دعاء الشهيد المحروق ، الشهادة في سبيل الله لها مرتبة عظيمة عند الله- عز وجل-، وله منزلة كبيرة عند الله عز وجل ، فهو شخص قدم أغلى ما عنده وهي حياته في سبيل الله عز وجل، وخص الله عز وجل الشهيد بميزات عديدة كما أن فصل الشهادة وجزاؤها الجنة قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ كما أن الشهيد أنواع منها الشهيد المبطون والشهيد المحروق وغيره ومحل حديثنا اليوم عن الشهيد المحروق، وفيما يلي دعاء الشهيد المحروق.



ونقول في دعاء الشهيد المحروق اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين ..اللهم ادخله الجنة من غير مناقشه حساب ولا سابقه عذاب.

اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه و اجعل الجنة مستقره و مأواه.

يا رب أرحمه وأغفر له واغسل خطاياه بالثلج والماء والبرد وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وتقبله من الشهداء.

اللهم ارجع نفسه اليك راضية مرضيه وادخله في جنتك مع عبادك الصالحين اللهم انت غني ونحن الفقراء فانت غني ونحن الفقراء فانت غني من عذابه فارحمه اللهم ان كان ( المتوفي ) من المحسنين فزد في حسناته وان كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته .

اللهم اجعل ذريته سترا بينه وبين نار جهنم اللهم اجعل ذريته ذرية صالحة تدعوا له بخير الى يوم الدين اللهم ادخله جنتك وكرمك جنات النعيم

اللهم اني اسالك الفردوس الأعلى نزلا له اللهم وابني له بيتا في الجنة واجعل بملتقانا هناك اللهم واسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها ابدا .

ويستحب أن نقول في دعاء الشهيد المحروق اللهم يمن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

-اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

دعاء للشهيد الغريق

دعاء للشهيد الغريق، الشهيد الغريق جزاؤه الجنة، الشهيد خمسة أنواع المطعون والغريق والمبطون وصاحب الهدم والشهيد المدافع عن وطنه، وفقا لما جاء في الحديث النبوي الشريف رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»”

ودعاء للشهيد الغريق ، اللهُمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك، فأعِذْه مِن فتنةِ القبرِ ، و عذابِ النَّارِ ،أنتَ أهلُ الوفاءِ و الحقِّ ، اللَّهمَّ فاغفِرْ له و ارحَمْه ، إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ .

اللهُمَّ اغفرْ له و ارحمْه ، و اعفُ عنه و عافِه ، و أَكرِمْ نُزُلَه ، و وسِّعْ مُدخلَه ، و اغسِلْه بماءٍ و ثلجٍ و برَدٍ ،ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ. اللهم و أَبدِلْه داراً خيراً من دارِه ،و أهلاً خيراً من أهلِه ، و زوجاً خيراً من زوجِه ، و قِه فتنةَ القبرِ و عذابَ النارِ . اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم أجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

-اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له

- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

-اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهم إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

دعاء للشهيد

دعاء للشهيد اللهم إنّا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

-اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض.

- اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي .

اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ أعْلَيْتَ لَهُ الرُّتَب وَكَشَفْتَ لَهُ الْحُجُبَ فَرَقَى إِلَى مَا لَمْ يَرْقَ إِلَيْهِ الْخَلِيلُ وَوَصَلَ إِلَى مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَنَظَرَ مَا لَمْ يَنْظُرُهُ الْكَلِيمُ ، وَوَصَفْتَهُ بِأنَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛صلاة قوة وعافية ومدد،تحمي بها الروح والجسد،والأهل والمال والولد،ولا يقدر بها علينا أحد،وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد،ولا يحصر نورها الحد والعدد،بحق قل هو الله أحد.الله الصمد لم يلد.ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الغَمِّ، يَا رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَافْرُجْ هَمِّيَ، وَاكْشِفْ غَمِّيَ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَامَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، اعْصِمْنِي وَطَهِّرْنِي، وَاْذهِبْ بِبَلِيَّتِي.

[وَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرسِيّ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ:] أَللَّهُمَّ إنِّيْ أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، سُؤَالَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغِيْثاً، وَلاَ لِضَعْفِهِ مُقَوِّياً، وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاكْرَامِ.

أَسْأَلُكَ عَمَلاً تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَيَقِيناً تَنْفَعُ بِهِ مَنِ اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ فِيْ نَفَاذِ أَمْرِكَ.



أنواع الشهداء في الدين ، ينقسم الشهداء في الإسلام إلى عدة أنواع وهم مختلفين وليسوا في الرتبة لكن أعلاهم هو الشهيد في سبيل الله ، وهو من أريق دمه وعقر جواده.

انواع الشهداء في الدين



الأول : الشهيد في الحرب.

والثاني : المطعون .

والثالث : المبطون .

والرابع : الغريق .

والخامس : صاحب الهدم .

والسادس : صاحب ذات الجنب .

والسابع : الحريق .

والثامن : المرأة تموت بجمع ( أي حامله ) .

والتاسع : من قتل دون دمه .

والعاشر : من قتل دون ماله .

والحادي عشر : من قتل دون أهله ،

والثاني عشر : النفساء .

والثالث عشر : السل .

والرابع عشر : من صرع عن دابته .

والخامس عشر : من قتل دون مظلمته .



وتخلص إلى أن الشهيد هو القتيل في سبيل الله ، ولم يرد نص ينص على سبب تسميته شهيدا ، لكن ما ذكره العلماء أو أكثره لعله يكون سببا لتسميته شهيدا والله.