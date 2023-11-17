زمالك 2010 يهزم الصيد بـ 6 أهداف في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2010 على نظيره الصيد بـ 6 أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من؛ ياسين عمرو "هدفان"، عمر رضا صبحي و يوسف فرج و زين محمد فاروق و معاذ إبراهيم.

ويعتلي "زمالك 2010" صدارة جدول ترتيب دوري منطقة الجيزة برصيد 24 نقطة بعد الانتصار في 8 مباريات، و حقق الأبيض العلامة الكاملة في الدور الأول، كما واصل الفريق سلسلة انتصاراته بالفوز على الصيد في بداية مباريات الدور الثاني للبطولة.

ويقود فريق الزمالك 2010 كلا من؛ عمرو مجدي مديراَ فنياَ، مصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدرباَ لحراس المرمى، وهشام رسلان اخصائياً للتأهيل والإصابات، ومحمد صبحي إدارياً، ومحمد سليمان عاملاً للمهمات.