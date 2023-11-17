مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية صاحبة القرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية،: "يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي "المصالح".

وأشار: "الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفا: "الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "نحن بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة".

