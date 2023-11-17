أحمد حجازي يظهر في مران اتحاد جدة مع كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة، الأسبوع الماضي، عودة النجم المصري أحمد حجازي إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ونشر أحمد شوبير، صورة عبر “فيس بوك”، للاعب الدولي أحمد حجازي، رفقة كريم بنزيما، في التدريبات الجماعية مع ناديه؛ استعدادًا للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، وأبطال آسيا القادمة.

تاريخ إصابة احمد حجازي

يذكر أن أحمد حجازي أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي، قبل 160 يومًا تقريبًا؛ ما دفع الاتحاد إلى إسقاط اسمه من كشوفات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يكون حجازي جاهزًا لمنافسات كأس العالم للأندية، ديسمبر المقبل.