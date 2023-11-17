آخر تطورات إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. إعلامي يكشف

بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك “مصطفى شلبي الآن في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.. إن شاء الله يرجع أقوى؛ لأنه هيكون إضافة كبيرة للفريق”.

وأضاف: “عمر جابر عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، وبإذن الله يكون جاهز لمباراة أبو سليم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.