أخبار التوك شو| تصريحات مهمة لرئيس حملة السيسي .. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن شائعات انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

دعمكم تاريخي | السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي وشعب مصر

وجه السفير دياب اللوح، السفير الفلسطينى بمصر، الشكر والتقدير للشعب المصرى الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لكل ما تقدمه مصر للشعب الفلسطينى من دعم وسند تاريخى مستمر للقضية الفلسطينية وللكفاح الوطنى الفلسطينى.

مفتي الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والقلب حزين على غزة.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الألم يعتصر الإنسان، والقلب حزين على الأوضاع المأسوية في غزة، موضحًا أن الوضع شديد الخطورة والبؤس.



لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"

أكد الفنان أحمد العوضي، عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج محمد السبكي بسبب عدم دفع أجره، نافيا رفض المنتج دفع أجره في فيلم "هروب اضطراري" عن مشاركته في هذا الفيلم.

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة| فيديو

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بـ استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة.

القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مركز لرعاية المسنين وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا لرعاية المسنين وسط قطاع غزة.

فنيا فقط.. أحمد العوضي يعلن الانفصال عن ياسمين عبد العزيز

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددا على أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.



وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

أكد الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشددًا على أن "وزارة التموين حاكم عسكري في منطقتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".



قطاع الأعمال: قيمة أصول الشرقية للدخان من الأراضي تتخطى 2 مليار جنيه

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة ، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة ، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصلة لـ 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض.



مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية صاحبة القرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.



انفراجة في الأزمة.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن أسعار السكر

أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي ٦٠% من احيتاجات الأفراد.



16 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية سريعة.

المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن المعارضة الوطنية جزء من النظام، وأكبر دليل على ذلك الحوار الوطنى، حيث كانت المعارضة حاضرة بكل قوة.