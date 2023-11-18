عاجل.. وصول منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون

كشف الإعلامي أحمد شوبير وصول منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"ستوديو المونديال | وصول منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ".

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة كان هامًا للغاية في مسيرة الفراعنة نحو الصعود لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن ظهور مسئولي اتحاد أمر إيجابي للغاية من أجل الرد على كافة التساؤلات.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قرار روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي منتخب مصر إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد لم يكن له مبرر، كان عليه أن يقدر حالة الضيق والحزن من جانب اللاعبين، لم يحدث موقف (مشين) وكان لابد من استمرارهم، قد يكون تدربوا بشكل غير قوي، على أن يتم الحديث معهم بعد ختام المعسكر، بدلًا من التأثير على باقي زملائهم في المنتخب".

وأضاف: "كان من الأفضل انتظار لقاء منتخب مصر أمام سيراليون، وسيكون هناك ردود فعل كبير من جماهير الأندية، لم يُعد هناك جمهور لمنتخب مصر، في ظل ابتعاد الكثيرين عن دعم ومساندة المنتخب الوطني مؤخرًا، وفي غياب الأداء القوي لم يكن هناك حافز لدى المشجعين من أجل التواجد في المدرجات، وقرار فيتوريا سيكون له مرود سلبي قبل المباراة المقبلة".