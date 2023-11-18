عمرو وعماد أديب يلقيان كلمة في حفل زفاف خالد وفرح الطوخي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، مقاطع من حفل زفاف نجل الإعلامي خالد عمرو أديب وفرح الطوخي ، والذى أقيم فى أحدي الفنادق .

وحرص عمرو أديب على القاء كلمة خلال حفل زفاف نجله ، مؤكداً انه فخورة بإنتماء الى عائلة “ أديب ” ، بينما القي الإعلامي عماد الدين أديب كلمة خلال حفل الزفاف داعياً العريس ان يكون فخور بوالديه .

وتداول إيضأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوة حفل زفاف خالد عمرو أديب عليها باركود للتبرع لأهالي غزة.

رقصة أميرة أديب :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام " ، فيديو للفنانة الشابة أميرة أديب ، خلال تواجدها في حفل زفاف ابن عمها خالد عمرو أديب .

وظهرت أميرة أديب فى حفل زفاف خالد عمرو أديب وهي ترقص مع والدها المخرج عادل أديب .

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد من زوجته الاولي أماني سوكا، وذلك بعد شهور من احتفاله بخطوبته على العروس فرح الطوخي.

وظهر الاعلامي عمرو اديب خلال حفل الزفاف تبدو عليه علامات السعادة، وبرفقة زوجته لميس الحديدي.