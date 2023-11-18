عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على مدار عام كامل.. سامسونج تتعرض لاختراق كبير وسرقة بيانات عملائها

سامسونج
سامسونج

أكدت شركة سامسونج العالمية للإلكترونيات Samsung Electronics، أنها تعرضت للاختراق مؤخرا، وأن هذا أثر على معلومات العملاء الشخصية في المملكة المتحدة.

وفقا لرسالة البريد الإلكتروني صادرة من شركة سامسونج لصحيفة “forbes”، إنه تم اكتشاف الخرق الأمني في 13 نوفمبر الجاري، وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى تطبيق الأعمال المحدد التابع لجهة خارجية، إلا أن سامسونج وجهت أصابع اللوم بحزم نحو ثغرة أمنية موجودة داخل هذا التطبيق الذي لم تذكر اسمه.

 

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

 

سامسونج تتعرض لعملية اختراق كبيرة أدت لسرقة بيانات عملائها

وقالت سامسونج في رسالة البريد الإلكتروني: "اكتشفنا أن شخصا غير مصرح له استغل ثغرة أمنية في تطبيق أعمال تابع لجهة خارجية نستخدمه"، وأوضحت قائلة إن العملاء الذين أجروا عمليات شراء في الفترة ما بين 1 يوليو 2019 و30 يونيو 2020 قد تأثروا بهذا الخرق الأمني.

وصرحت سامسونج إن المعلومات الشخصية المتعلقة ببعض العملاء الذين أجروا عمليات شراء على موقع التجارة الإلكترونية التابع لشركة SEUK البريطانية، قد تأثرت.

وتقول سامسونج إن البيانات المخترقة تشمل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين IP، ووفقا لرسالة البريد الإلكتروني الخاصة بشركة سامسونج، لم يتمكن المتسلل من الوصول إلى أي بيانات مالية أو كلمات مرور.

وادعت سامسونج إن بيانات العملاء التي تم اختراقها، كانت نتبجة وجود ثغرة أمنية بتطبيق الأعمال التابع لجهة خارجية، وأكدت سامسونج على أنها قامت بتعليق تشغيل التطبيق عند اكتشاف الحادث وتم إطلاق مراجعة للتحقيق في هذا الأمر وقد تم اتخاذ تدابير فنية إضافية، بما في ذلك تصحيح ثغرة التطبيق.

ويشير البريد الإلكتروني لشركة سامسونج إلى اختراق بيانات مستخدمي موقع التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة فقط، ولا توجد معلومات عما إذا كانت هناك خوادم أخرى قد تأثرت، وان المتأثرين بهذه الحادثة قد تمكنوا من الوصول إلى هذا الموقع في الفترة بين يوليو 2019 ويونيو 2020 وإجراء عملية شراء.

وعلى الرغم من أن سامسونج تقول إنه لا يوجد إجراء فوري مطلوب من قبل المستخدمين، إلا أنها توصي باتخاذ الاحتياطات التالية:

- حذرت سامسونج مستخدميها من أي اتصالات غير مرغوب فيها تطلب المعلومات الشخصية أو قد تنقلك إلى صفحة ويب تطلب معلومات شخصية.

- حثت سامسونج المستخدمين على تجنب النقر على الروابط أو تنزيل المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.

وقال متحدث باسم شركة سامسونج : '"قد تم تنبيهنا مؤخرًا إلى حادث يتعلق بالأمن السيبراني، مما أدى إلى الحصول بشكل غير قانوني على معلومات اتصال معينة لبعض عملاء متجر سامسونج الإلكتروني في بريطانيا". 

وأكد في بيان الشركة على إنه لا توجد بيانات مالية، مثل تفاصيل البنك أو بطاقة الائتمان، أو بيانات العميل “لقد تأثرت كلمات المرور فقط”، ولقد اتخذنا جميع الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة الأمنية، بما في ذلك الإبلاغ عن الحادث إلى مكتب مفوض المعلومات والاتصال بالعملاء المتأثرين.

سامسونج Samsung اختراق سامسونج ثغرة أمنية البيانات المخترقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

موضوعات متعلقة

سجل أفكارك.. أفضل 5 تطبيقات لتدوين الملاحظات على الموبايل

بإمكانيات جبارة.. فيفو تطلق موبايل للشباب بـ6030 جنيها

تسريبات حصرية.. أول صورة لسلسلة هونر المنتظرة Honor 100

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل شاومي الجديد يقهر سامسونج وiPhone

عرض البلاك فرايدي على أفخم موبايلات سامسونج

ما هو الهاتف الذي يقدم قيمة أفضل؟.. مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

حصريا قبل إطلاقه.. شوف التصميم النهائي لـ أوبو Reno 11

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد توسعات مصنع دهانات في مدينة العبور

نكرر نموذج العلمين بطول سواحل مطروح.. شعيب: قريبًا سنرى "رأس الحكمة" الجديدة|فيديو

غير كاف.. الأونروا تعلق على دخول الوقود إلى غزة

السنغال يبدأ أولي خطوات التأهل لمونديال 2026 بمواجهة جنوب السودان.. الليلة

الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت سد جبل أولياء جنوب الخرطوم

عليكم أن تسألوه.. مبابي يرد بقوة علي تصريحات إنريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ